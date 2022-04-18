Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.

Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,