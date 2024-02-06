Üniversite Öğrencileri Ekonomik Zorluklar Nedeniyle Okullarını Bırakıyor

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "AKP iktidarını yaratmış olduğu ekonomik canavar, bir bir gençlerimizi, çocuklarımızı yiyor. Üniversiteyi kazanan çocuklarımız, ne yazık ki ekonomik güçlüklerden ve yaşamış oldukları barınma sorunlarından dolayı üniversiteye bırakmak zorunda kalıyor. Son iki yıl içerisinde üniversiteli gençlerimizin 1 milyon 390 bin 131'i okulunu bırakmak zorunda kalmış durumda. Gençlerimiz birer birer eğitim hayatından kopuyor. Geleceklerine dair karamsarlar. Ülkemizden ayrılmak başka ülkelere gitmek için çaba içerisindeler. Gençlerimizin bu gidişine durdurmak için yapacağımız çok şey var. Öncelikle onların eğitimine, eğitimindeki barınmalarını destek olarak başlayabiliriz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, YÖK verilerine göre son iki yıl içerisinde 1 milyon 390 bin 131 gencin üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Öğrencilerin başta barınma olmak üzere bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AKP İKTİDARINI YARATMIŞ OLDUĞU EKONOMİK CANAVAR, BİR BİR GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI YİYOR"

AKP iktidarını yaratmış olduğu ekonomik canavar, bir bir gençlerimizi, çocuklarımızı yiyor. Üniversiteyi kazanan çocuklarımız, ne yazık ki ekonomik güçlüklerden ve yaşamış oldukları barınma sorunlarından dolayı üniversiteye bırakmak zorunda kalıyor. YÖK'ün verilerine baktığımızda 2020 ile 2021 yılında kayıtlı öğrencimiz 7 milyon 791 bin 280 öğrenciyken geçen yıl bu sayı 7 milyon 829 bin 148'e çıkmış, ne yazık ki bu yıl bu sayı 6 milyon 401 bin 149'a kadar gerilemiş. Yani son iki yıl içerisinde üniversiteli gençlerimizin 1 milyon 390 bin 131'i okulunu bırakmak zorunda kalmış durumda. Bu çok acı bir durum. Gençlerimiz yurt bulamadığı için, gençlerimiz barınma imkanına yakalayamadığı için birer birer okullarını bırakıyorlar. Bugün büyükşehirlerde en kötü evin kirası 20 bin lira ile 30 bin lirayı bulmuş durumda. Üç gencin bir evde yaşadığı bir evin maliyeti; barınma, ulaşım, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması için en az 50 bin liraya ihtiyaç duymakta. Bu da bir öğrenci için yaklaşık aylık maliyeti bir asgari ücret kadar olmakta. Bunu karşılayamayan gençlerimiz her geçen gün gelecekleri için çıktıkları bu yolda yalnız kalıyorlar ve okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar.

"YAKLAŞIK 100 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN SEKİZİ DEVLET YURTLARINDA KALABİLİYOR. EV FİYATLARININ ARTIŞI İLE BERABER ÇOCUKLAR KALACAK YER BULAMAYIP SOKAKTA KALDILAR"

Biz bunu bu durumu yaratan AKP iktidarına bunlar yaşanmadan çağrıda bulunmuştuk. Temmuz ayı içerisinde TBMM'ye vermiş olduğumuz kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda. Yasa teklifimizde bu gençlerimizin eğitim hayatından koparılmaması için hazırlamış olduğumuz teklifle bu sorunu aslında bu yazın görmüştük. Çünkü son iki üç yıl içerisinde yani 2019'dan bugüne kadar kira artışları fahiş bir şekilde katlanmış durumda. Yaklaşık yüzde 583 oranında bir artış tespit etmiştik. Son iki yılda ülkenin en büyük sorunlarından biri de kira fiyatlarındaki artıştır. Bu kriz bir bir vatandaşlarımızı, en çok da gençlerimizi öğrencilerimizi mağdur ediyordu. Bu sebeple çağrıda bulunmuştuk.

Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinden sekizi devlet yurtlarında kalabiliyor. Kalan çocuklar özel yurtlarda veya bir evde. Ev fiyatlarının artışı ile beraber çocuklar kalacak yer bulamayıp sokakta kaldılar. Bugün geldiğimiz noktada orta gelir seviyesindeki bir ailenin yüzde 27'si ile kira gideri karşılanırken bu oran yüzde 45'e kadar çıktı. Asgari ücret artıyor, gelir artıyor ama maliyetler çok daha hızlı artıyor. Alım gücü çok hızlı düşüyor. En büyük sorun ailelerimiz için düşük gelirli vatandaşlarımız için kira problemi.

"GENÇLERİMİZİN BU GİDİŞİN İ DURDURMAK İÇİN YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR. ÖNCELİKL E ONLARIN EĞİTİMİNE, EĞİTİMİNDEKİ BARINMALARINI DESTEK OLARAK BAŞLAYABİLİRİZ"

Anayasamızın 36'ıncı maddesinde açık bir şekilde vurgulandığı üzere, 'herkes temel insani gereksinimlerine karşılayabilecek insanı haysiyetine yakışır bir şekilde konut ve barınma hakkına sahiptir.' Bu haktan mahrum edilmiş durumdayız. Bugün çocuklarımızdan sosyal devlet bilinci olan bir iktidar, bu çocukları yalnız bırakmaz, gençlerimiz yalnız bırakmaz. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. İktidara yapmış olduğumuz AKP iktidarına yapmış olduğunuz çağrı hala karşılıksız. Çocuklarımız mağdur, aileler ekonomik buhran içerisinde eziliyorlar. Üniversite öğrencisi olan veya eğitim alan, öğrencisi olanlar yurt imkanını karşılayamıyorsa iktidara çağırımız askeri ücretin yüzde 30'una gelen bir oranda destek verilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Böylelikle mağdur olan ailelerimize en azından çocukların barınma sorunun bir kısmını bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin yüzde 30'u 5 bin 100 lira yapıyor, en azından bu rakamda çocukların ya yurdunu karşılayın ya da kiralarına destek olun demiştik. Yasa teklifimizi hazırlayıp Meclis'e sunduk. Ama ne yazık ki AKP iktidarı her konuda olduğu için olduğu gibi vatandaşlarımızın da bu çağrısına bu soruna kör, sağır, dilsiz kaldı. Çözüm üretemedi. Buradan yeniden çağrıda bulunuyoruz; gençlerimiz birer birer eğitim hayatından kopuyor. Geleceklerine dair karamsarlar. Ülkemizden ayrılmak başka ülkelere gitmek için çaba içerisindeler. Gençlerimizin bu gidişini durdurmak için yapacağımız çok şey var. Öncelikle onların eğitimine, eğitimindeki barınmalarını destek olarak başlayabiliriz.