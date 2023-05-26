Şerit değiştiren kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orta şeritten sol şeride geçmek isteyen kamyonete sol şeritte giderken çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 10 AFM 182 plakalı kamyonet Kadıköy Mahallesi mevkiinde Çanakkale istikametine giderken orta şeritten sol şeride geçiş yaptı. Bu sırada H.G. yönetimindeki 10 KG 081 plakalı otomobil sol şeritte seyir ederken kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma, Bölge Trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü H.G. (23) Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre İzmir-Çanakkale yolunda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BALIKESİR