Serinlemek için sulama kanalına giren gençlerden biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp

Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren gençlerden biri kurtarıldı, biri boğuldu ve biri kayıp olarak aranıyor. Olayın yaşandığı Andırın ilçesinde ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.