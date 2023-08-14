Serinlemek için sulama kanalına giren gençlerden biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp
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Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren gençlerden biri kurtarıldı, biri boğuldu ve biri kayıp olarak aranıyor. Olayın yaşandığı Andırın ilçesinde ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.
Serinlemek için sulama kanalına girdiler: 3 gençten 1'i boğuldu, 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren gençlerden 1'i kurtarıldı, 1'i boğuldu 1'i kayıp olarak aranıyor.
Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi Fenete mevkiinde sıcaktan bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Muhammet Erhan İspir, 16 yaşındaki Melih Arslantaş ve ismi öğrenilemeyen bir genç bir anda suda kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Melih Arslantaş'ı sulama kanalından çıkardı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Arslantaş hastaneye sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışma sonrası boğulan Muhammet Erhan İspir'in de cansız bedenine ulaştı.
Ekipleri kanalda kaybolan diğer gencin bulmak için de arama çalışmasına devam ediyor.
Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.