Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu - Haberler

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Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 çocuktan 1'i kayboldu, diğer 2'si boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 çocuktan 1'i kayboldu, diğer 2'si boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Suruç'a bağlı Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 çocuk, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri iddia edilen çocuklar, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çığlıkları duyan çevredekiler, suya atlayıp Bader Saleh (11) ile Abdulkerim Aslaha'yı (12) kurtardı. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer çocuk ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan çocuklar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaybolan çocuğun bulunması için su altı dalgıç ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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