Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişi kayboldu

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ailesiyle pikniğe giden yabancı uyruklu Sayed Mehdi Hoseini (28), serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde meydana geldi. Sayed Mehdi Hoseini, ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a giren Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hoseini'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor.