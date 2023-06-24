Serinlemek için gölete giren iki kişi boğuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki kişi serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Andiırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve 18 yaşındaki Onur Ali Köse, şelale önündeki gölette serinlemeye başladı.

Bir müddet su içinde yüzen gençler bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki kişinin cansız bedeni su altında çıkarıldı. İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.