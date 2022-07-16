SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA BOĞULDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu. Sulama kanalı kapısına sıkışan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Oğurlu'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel