SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA BOĞULDU Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu. Sulama kanalı kapısına sıkışan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Oğurlu'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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