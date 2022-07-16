SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA BOĞULDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu'nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu. Sulama kanalı kapısına sıkışan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Oğurlu'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title