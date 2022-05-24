SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN İZZET, DENİZDE ARANIYOR - Haberler

MERSİN'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu (21), serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin iki gündür arama çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi yakınlarındaki sahile gelen Suriye uyruklu İzzet Hamo (21), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Hamo, gözden kayboldu. Hamo'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Akşam saatlerine kadar ekipler, Hamo'ya ulaşmak için çalışmalarını yürüttü. Ancak Hamo'ya ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Sabah saatlerinde arama çalışmaları Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri tarafından başlatıldı. Bölgede Hamo'yu bulabilmek için çalışmalar sürdürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel