Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için çaya giren Ramazan Kelepçe (17), hayatını kaybetti.

Ramazan Kelepçe, öğle saatlerinde serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Bir süre sonra Kelepçe'nin akıntıya kapıldığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen dalgıç polislerin yaptığı aramada Ramazan Kelepçe'nin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kelepçe, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi moruguna kaldırıldı.