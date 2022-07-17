SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Murat Pelek (19), yaşamını yitirdi. ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Murat Pelek (19), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Murat Pelek, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Pelek, gözden kayboldu. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bu sırada göle giren bazı kişiler, Pelek'i sudan çıkardı. İlk müdahale sonrası sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Pelek, burada hayatını kaybetti. Pelek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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