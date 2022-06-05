Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu - Haberler

Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu GAZİANTEP'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ahmed El Haccac (17), akıntıya kapılarak boğuldu. GAZİANTEP'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ahmed El Haccac (17), akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Nizip İlçesi Fırat Nehri kıyısında yaşandı. Sıcaktan bunalan Suriyeli Ahmed El Haccac, serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne gitti. Haccac, nehirde yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipler, akıntıya kapılan genci bulmak için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Haccac'ın cenazesi incelenmek üzeri adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel Fırat Nehri Suriye Güncel Haberler

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