Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3) - Haberler

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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3)

ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDUŞırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu.

ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar, Negiz'in cenazesini sudan çıkartırken nehir kıyısında bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.Zekeriya Negiz'in cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Şırnak Dicle Güncel Haberler

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