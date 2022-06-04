Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3) - Haberler

Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3)
Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDUŞırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu.
ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar, Negiz'in cenazesini sudan çıkartırken nehir kıyısında bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.Zekeriya Negiz'in cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel