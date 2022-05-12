Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Haberler

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Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu

AA - Yusuf Tunur - Güncel
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Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Ceyhan ilçesine gelen F.B. (16), Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan F.B, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Adana Sualtı Polis Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlarca nehirde yapılan aramada F.B'ye rastlanmazken çalışmalara havanın kararması üzerine ara verildi.

Çalışmaları nehir kenarında takip eden çocuğun yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, işçi, Güncel, Haberler

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