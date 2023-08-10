Serinhisar'da Kemal Akköse av tüfeğiyle öldürüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse ve İsmail Yalçın'ın cesetlerini su kuyusuna atan ve tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse, otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan önce Hasan Akköse'nin annesinin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yapıldığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi Y.A.'yı gözaltına aldı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse (25), otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan 8 saat önce, Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazıp, paylaştığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı Y.A.'yı gözaltına aldı.

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, bugün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi. A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.