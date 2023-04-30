SERİKLİ ÖĞRENCİLER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

SERİK Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç TEKNOFEST kapsamındaki Liseler Arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu.

SERİK Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç TEKNOFEST kapsamındaki Liseler Arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 öğrenci, öğretmenleri Sedat Ünlü ve Mehmet Efe koordinesinde; TÜBİTAK'ın verdiği destekle elektronik yazılım da dahil tüm aksamını kendilerinin tasarladığı su damlası anlamına gelen 'KATRE' ismi verilen elektrikli aracı üretti. Öğrenciler tarafından hazır edilen elektrikli araç, 24- 27 Nisan tarihleri arasında Gebze'de gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Liseler Arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında performans Türkiye üçüncüsü olarak 50 bin liralık da ödülün sahibi oldu. Ekip, Gebze'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Okul Müdürü Murat Kılıç, "Okulumuz elektrikli araç takımı Serik E.A., 23 TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olmuştur. Bizlere bu gururu yaşatan danışman öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. (DHA)