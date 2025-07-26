Serik'teki Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla 4 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, bazı tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü.

SERİK YANGINI 4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarına başladı. Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'ndeki orman yangınına ise ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlardan bazılarının yangın riskinin ortadan kalkması sonrası evlerine döndüğü belirtildi.

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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