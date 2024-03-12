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Serik'teki eski okul binasında çıkan yangın lojmana sıçradı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında çıkan yangın, lojmana da sıçradı ve hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında lojmanda bulunan aile güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında çıkan ve lojmanına sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Şatırlı Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki eski okul binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra ihtiyaç sahibi bir ailenin geçici olarak konakladığı yakındaki lojmana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle eski okul binasının çatısında ve lojmanda hasar oluştu.

Lojmanda kalan kadının yangın sırasında çalışmak için gittiği serada olduğu, evdeki 12 yaşındaki oğlunun ise alevleri fark eden mahalle sakinlerince dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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