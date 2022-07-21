Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. D.K.Ç'nin (23) kullandığı 07 AFB 960 plakalı otomobil ile G.M.K (24) idaresindeki 07 MAZ 99 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, D.K.Ç ile otomobilde bulunan S.A. (28), G.K. (31) ile Y.O. (24) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Servet Tümer - Güncel Yeşilyurt Antalya Güncel Haberler

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