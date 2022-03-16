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Serik'te zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BYH 537 plakalı otomobil, Belek yolu Eminceler mevkisinde önce refüjdeki trafik levhalara ve ağaçlara, ardından karşı yola geçerek A.O'nun kullandığı 07 AKF 316 plakalı otomobil ile onun arkasındaki araca çarptı.

Kazada 06 BYH 537 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serik'te zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Serik'te zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Serik'te zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Güncel

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