SERİK'TE ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI - Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Serik D400 karayolu Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 3 TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada sürücülerden biri yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra Antalya'da bir hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası Serik-Antalya karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yolun bir bölümünü araç trafiğine açarak tek şeritten ulaşımı sağladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel