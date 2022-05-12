Serik'te yoldan çıkan servis midibüsündeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Serik'te yoldan çıkan servis midibüsündeki 4 kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te yoldan çıkan servis midibüsündeki 4 kişi yaralandı

Serik ilçesinde otel servis midibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde otel servis midibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Seyit Ak idaresindeki 07 ANN 061 midibüs, Belek Mahallesi Eski Köprü mevkisinde yoldan çıkarak tarlanın yamacına yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan midibüs sürücüsü Ak ile yolculardan Leyla K., Ali D. ve Mutat B. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Midibüs, Otel, Güncel, Haberler

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