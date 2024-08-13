Serik'te yapılan asayiş uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı

Serik ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, 20 umuma açık işyeri ve park bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde bin 754 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 10 sürücüye ise 58 bin 889 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Alacami, Gökçepınar ve Etler mahallelerinde orman yangını çıkabilecek muhtemel bölgelerde vatandaşlara Jandarma Asayiş timleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı.