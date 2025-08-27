Serik'te Yangın Paniği: İmalathaneden Soğuk Hava Deposuna Sıçradı

Serik'teki bir pasta börek imalathanesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede soğuk hava deposuna sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İMALATHANEDE BAŞLADI, DEPOYA SIÇRADI

Serik'te sabah saatlerinde soğuk hava deposu ve bitişiğindeki pasta börek imalathanesindeki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda itfaiyenin yanı sıra takviye ekipler de bölgeye sevk edildi. İmalathanenin jeneratör deposunun bulunduğu alanda başladığı belirlenen yangının kısa sürede yayılıp, tüm tesisi sardığı, ardından da bitişikteki soğuk hava deposuna sıçradığı öğrenildi. Sabah erken saatte olması dolayısıyla tesislerde çalışan bulunmadığı belirtilirken, yangından imalathanedeki malzemeler ile soğuk hava deposundaki meyve ve sebzeler, plastik kasalar ve iş makineleri zarar gördü.

İtfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, jandarma da çevrede güvenlik önlemleri aldı. Mesai saatinde iş yerine geldiklerinde yangını gören çalışanlar ise içeride sağlam kalan malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

Yukarıkocayatak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ün, "Saat 06.00 gibi haberimiz oldu. İtfaiyeyi, jandarmayı, 112'yi aradık. İtfaiye ekiplerinin canla başla uğraşması sonucu biraz hafifledi ama yanmaya devam ediyor. Soğuk hava deposunda kavun, karpuz, limon, portakal, diğer tarafta ise imalathane var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
