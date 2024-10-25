Üye Girişi
Haberler

Serik'te Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 tabanca, 7 av tüfeği, 481 fişek ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede 15 farklı adreste uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 tabanca, 7 av tüfeği, 481 fişek, 25 şarjör, 1 buçuk gram sentetik uyuşturucu, 1 döner bıçağı, 2 kasatura ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa antalya Güncel

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

 CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 79. bölüm SON BÖLÜM izle 25 Ekim Cuma! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 26-27 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ekim günün maçları nereden izlenir? Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu? Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.