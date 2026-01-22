Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında uyuşturucu, pompalı tüfek ve kuru sıkı tabanca da bulundu.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 32 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen kişilerden kan ve idrar örnekleri alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu, pompalı tüfek, 45 fişek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

