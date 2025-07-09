Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, yapılan aramada 19 kilo 820 gram esrar ve 54 kök kenevir ele geçirdi.

Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada 19 kilo 820 gram esrar ile 54 kök kenevir ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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