Serik'te Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 112 kök Hint keneviri, 21 kilo 745 gram esrar ve birçok uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Serik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 3 ay içerisindeki operasyonlarda 112 kök Hint keneviri, 21 kilo 745 gram esrar maddesi, 15 ecstacy hap, 614 sentetik ecza, 4 bin 352 kullanımlık sentetik cannabinoid A4 maddesi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli ruhsatsız silahlar da bulundu.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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