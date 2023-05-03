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Serik'te trafik kazasında yaralanan kişi iki ay sonra yaşamını yitirdi

Serik'te trafik kazasında yaralanan kişi iki ay sonra yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Serik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 5 Mart'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şaban Karataş (76) yaşamını yitirdi.

Karataş'ın cenazesi, Manavgat'taki Çakış Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Akdeniz Üniversitesi Karataş Güncel Haberler

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