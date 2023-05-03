Serik'te trafik kazasında yaralanan kişi iki ay sonra yaşamını yitirdi
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Serik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Serik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de 5 Mart'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şaban Karataş (76) yaşamını yitirdi.
Karataş'ın cenazesi, Manavgat'taki Çakış Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel