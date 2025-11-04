Serik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı ve Ceza Yağmuru
Serik ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu D.G. adlı sürücü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplamda 36 bin 454 lira ceza kesildi.
Serik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 07 AVA 924 plakalı otomobil Antalya-Alanya D-400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda A.K. yönetimindeki 07 AHD 244 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden D.G. yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücü D.G. ve araç sahibine toplamda 36 bin 454 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel