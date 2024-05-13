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Serik'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri dolayısıyla motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Kaymakam Dr. Cemal Şahin tarafından durdurulan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Ayrıca, okullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi ve şehrin çeşitli yerlerine bilgilendirme amaçlı billboardlar asıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri dolayısıyla "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atatürk Caddesi'nde motosiklet sürücülerinde yönelik trafik denetimi yapıldı.

Denetime Kaymakam Dr. Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Cengiz Usta da eşlik etti. Kaymakam Şahin, durdurulan motosiklet sürücülerine hediye olarak kask verdi.

Öte yandan, polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere trafik ile ilgili eğitim verildi. Öğrencilere video gösterimi yapıldı.

Şehrin çeşitli yerlerine billboardlar asılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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