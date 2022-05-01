Serik'te trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimleri artırdı - Haberler

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Serik'te trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimleri artırdı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik'te trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimleri artırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kontrollerini sıkılaştırdı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kontrollerini sıkılaştırdı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası çerçevesinde Serik'te de trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kontrollerde, sürücülere ve yolculara, trafik kuralları ve özellikle emniyet kemeri kullanımının öneminin vurgulandığı broşür dağıttı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Ramazan Bayramı, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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