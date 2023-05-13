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Serik'te tır kavşakta araçlarla çarpıştı 1 kişi yaralandı

Serik'te tır kavşakta araçlarla çarpıştı 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde tırın, kavşaktaki araçlarla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tırın, kavşaktaki araçlarla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Serik ilçesi Antalya-Alanya D400 karayolu sanayi kavşağında, Mehmet Ç. idaresindeki 15 NH 353 plakalı tır, kavşaktaki trafik ışıklarından hareket eden Olcay K. idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonet ve Soner Ç.'nin kullandığı 07 YBZ 77 plakalı vinç kamyonuyla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Olcay K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisi ile kaza yerinden 100 metre ileride bulunan orta refüje çıkarak duran tırın deposundaki akaryakıtın dökülmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Vinç Sürücüsü Soner Ç. gazetecilere, Boğazkent mahallesinden gelirken sanayi kavşağında kırmızı ışıklarda beklemeye başladığını belirterek, "Yeşil yanınca hareket ettik. Yoldan geçtiğimiz sırada Antalya istikametinden gelen tır bizi biçti geçti. Önce minibüse vurdu. Ardından da bana vurdu." dedi.

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Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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