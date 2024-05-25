Serik'te takla atan araçta sürücü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Remzi Küçükkavradım'ın kullandığı 07 YBN 50 plakalı araç, Kadriye Mahallesi'nde refüje çarparak, takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.