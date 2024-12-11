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Serik'te Suç Örgütü Kurmaktan Aranan Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Serik'te Suç Örgütü Kurmaktan Aranan Hükümlü Cezaevine Gönderildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde tefecilik operasyonu sırasında gözaltına alınan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.C., cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği "tefecilik" operasyonunda, hakkında farklı suçlardan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. gözaltına alındı.

Zanlının, suç örgütü kurmak suçundan da arandığı belirlendi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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