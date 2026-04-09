Parktan çalınan bank bulunup, yerine monte edildi
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir parkta vatandaşların oturması için konulan bank, zabıta ekipleri tarafından bulunarak yerine monte edildi. Bankın 2 kişi tarafından söküldüğü ve bir ağacın altına bırakıldığı belirlendi.
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki park alanından sökülerek götürülen bank, zabıta ekiplerince bulunarak yeniden yerine monte edildi.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve yürütülen çalışmalar sonucunda Belek Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaşların oturması için konulan bankın 2 kişi tarafından yerinden sökülerek götürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bir ağacın altına bırakıldığı belirlenen bank, zabıta ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tekrar söküldüğü parka götürüldü ve yerine monte edildi. Öte yandan, 2 kişinin söktükleri bankı götürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,