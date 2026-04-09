Parktan çalınan bank bulunup, yerine monte edildi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki park alanından sökülerek götürülen bank, zabıta ekiplerince bulunarak yeniden yerine monte edildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve yürütülen çalışmalar sonucunda Belek Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaşların oturması için konulan bankın 2 kişi tarafından yerinden sökülerek götürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bir ağacın altına bırakıldığı belirlenen bank, zabıta ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tekrar söküldüğü parka götürüldü ve yerine monte edildi. Öte yandan, 2 kişinin söktükleri bankı götürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı