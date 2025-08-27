Serik'te Soğuk Hava Deposunda Yangın

Serik'te Soğuk Hava Deposunda Yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde saat 06.00 sıralarında bir soğuk hava deposu ve bitişiğindeki imalathanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposu ve bitişiğindeki imalathanede yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposu ile bitişiğindeki başka bir firmaya ait pasta ve börek imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki işletmeyi de sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

