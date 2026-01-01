Antalya'da Otomobile Binerken Silahlı Saldırıya Uğradı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hüseyin Gülsoy (38), otomobile binerken silahlı saldırıya uğradı. Gülsoy, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Hüseyin Gülsoy, 07 APS 143 plakalı otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralanan Hüseyin Gülsoy, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Gülsoy'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemede, 4 boş kovan buldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),