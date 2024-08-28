Serik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında dün çıkan silahlı kavgada Ferit Çilenker'i (50) öldürüp, aile fertlerinden 3 kişiyi yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde meydana geldi. Ferit Çilenker'in annesine ait evin önünde bir araya gelen husumetli aile fertleri arasında tartışma çıktı. A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç. ile Ferit Çilenker, E.Ç., A.Ç. ve C.Ç. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Ferit Çilenker yaşamını yitirirken, yeğeni E.Ç., A.Ç. ve C.Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Ferit Çilenker'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şüpheli A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada 8 av tüfeği ele geçirildi.

Ferit Çilenker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemi altında mahalle mezarlığına defnedildi. Ekiplerin, şüphelilerin evinin bulunduğu bölgede akrabalar arasında yeni olaylar yaşanmaması için güvenlik tedbiri bugün de devam etti.

Gözaltındaki A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. R.Ç., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ç., N.Ç., H.Ç. ise 'Silahla kasten adam öldürme' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken jandarma ve komandolar geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan A.Ç. ile C.Ç.'nin hastanede tedavisi sürerken E.Ç. ise taburcu oldu.

HABER Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), -