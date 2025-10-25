Haberler

Serik'te Şiddetli Rüzgar Mezarlıkta Zarara Neden Oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, mezarlıkta ağaçların devrilmesine ve kabirlere zarar vermesine yol açtı. Ayrıca bazı tarım alanları su altında kaldı ve seralarda hasar meydana geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen perşembe günü etkili olan yağış ve şiddetli rüzgardan mezarlıkta dalları kırılan, devrilen ağaçlar kabirlere zarar verdi.

Serik ilçesinde geçen perşembe günü etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı, çok sayıda seranın plastik örtüsü yırtıldı. Olumsuz hava koşullarından Çakallık Mahallesi'ndeki mezarlık da zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle mezarlıktaki bazı ağaçlar devrildi, dalları kırıldı. Kırılan dallar kabirlere, mezar taşlarına zarar verdi. Rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bir iş yerinin önündeki tentenin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
