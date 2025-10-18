Haberler

Serik'te Seyir Halindeki Traktörde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki elyaf yüklü traktörün römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücü, römorku traktörden ayırarak yangını söndürmeye çalıştı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki elyaf yüklü traktörün römorkunda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Serik'ten Boğazkent istikametine seyir halindeki traktörün römorkunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Elyaf yüklü römorkta alevi fark eden sürücü traktörü durdurdu. Römorku traktörden ayıran sürücü, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı. Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yangında, polis tedbir amacıyla yoldan araç geçişini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.