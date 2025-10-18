Serik'te Seyir Halindeki Traktörde Yangın Çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki elyaf yüklü traktörün römorkunda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Serik'ten Boğazkent istikametine seyir halindeki traktörün römorkunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Elyaf yüklü römorkta alevi fark eden sürücü traktörü durdurdu. Römorku traktörden ayıran sürücü, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı. Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yangında, polis tedbir amacıyla yoldan araç geçişini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.