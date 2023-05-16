Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 07 DL 138 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu.
Önce sürücünün ardından da ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel