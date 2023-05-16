Üye Girişi
Haberi Paylaş
Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

D-400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 07 DL 138 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

Önce sürücünün ardından da ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title