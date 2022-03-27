Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
AA - Servet Tümer - Güncel
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Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Orhun Taşkaya'nın kullandığı 32 HP 573 otomobilde, Kökez Mahallesi Yazır Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Taşkaya'nın aracı yeni satın aldığı öğrenildi.
AA / Servet Tümer - Güncel