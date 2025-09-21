Serik'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, ormanlık alanda aniden yangın çıkması sonucu kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yumaklar Mahallesi'nde taziye ziyaretine giden bir kişinin aracı, ormanlık alanda aniden alev aldı. Sürücü, durumu fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekerek aşağı indi.
İhbar üzerine olay yerine Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler kısa sürede aracı söndürürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel