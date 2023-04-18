Serik'te Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası iftar programı düzenledi

Serik ilçesinde Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

Serik ilçesinde Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Akçaalan kapalı pazar yerinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.