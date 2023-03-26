Serik'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Serik Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda masaları tek tek gezen Serik Kaymakamı Cemal Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Şahin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ramazan vesilesiyle şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Şehitlerimizin bize emaneti aileleri ve gazilerimiz bizim baş tacımız. Onlar bize şehitlerimizin ve milletimizin emanetleri. Onların talep ve beklentileri bizim en öncelikli konular olmuştur. Kapımız her zaman onlara açıktır." dedi.

Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından dua okundu, sema ayini ve ney dinletisi gerçekleştirildi.