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Serik'te Sazlık Yangınında Sera Zarar Gördü

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Antalya'nın Serik ilçesinde dere kenarındaki sazlık alanda çıkan yangında alevler yakındaki seraya sıçradı. Yangında 2 dönüm sazlık alan ile sera zarar gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dere kenarındaki sazlık alanda çıkan yangında alevler yakındaki seraya sıçradı. Yangında 2 dönüm sazlık alan ile sera zarar gördü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında alevler yakındaki plastik bir seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerden 2 dönüm sazlık alan ile muşambaları yanan sera zarar gördü. Sera sahibi Ali Yılmaz, Serik'teydim. Sazlık alanda yangın çıkınca geldim. Seranın muşambaları yandı. Bu kadar zararla kurtarabildik. Serada mahsul yoktu. Sadece plastikler yandı. İlk müdahaleyi ilaçlama motoruyla yaptık. İtfaiye söndürdü diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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