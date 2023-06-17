Üye Girişi
Haberler
Serik'te sahte para ile alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Serik'te sahte para ile alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte para ile pazar yerinde alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte para ile pazar yerinde alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Halk pazarında sahte dolarla alışveriş yaptığı öne sürülen S.B esnafın fark etmesiyle yakalandı.

Pazar yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title