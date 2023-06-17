Serik'te sahte para ile alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte para ile pazar yerinde alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte para ile pazar yerinde alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Halk pazarında sahte dolarla alışveriş yaptığı öne sürülen S.B esnafın fark etmesiyle yakalandı.

Pazar yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.