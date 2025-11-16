Haberler

Serik'te Rüşvet Skandalı: Eski CHP İlçe Başkanı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş insanından rüşvet aldığı iddiasıyla eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E gözaltına alındı. İş insanı, Y.E'nin kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ve 400 bin lirasını peşin istediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında Y.E, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanından rüşvet aldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İş insanı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
