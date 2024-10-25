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Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 27 adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 27 adrese yapılan baskında çok sayıda tabanca ve tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte icra ettiği ruhsatsız silah bulunduranlarla ilgili çalışma kapsamında bugün eş zamanlı 27 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, pompalı tüfek, 468 tabanca mermisi, 140 av tüfeği fişeği, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 2 kasatura ele geçirildi.

Haber-Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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